日本债市：较长期公债价格上涨，受日本央行购债操作及股市走软影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
日本央行根据资产购买计划，购买了1,400亿日圆(11.7亿美元)到期期限在25年以上的券种。
隔夜美国公债和德国公债因欧洲央行官员措辞听上去十分温和而上涨，提振日债盘初走高。
继日圆全线上涨后，日经指数 跌2.2%。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.010%
五年期公债 0.075% +0.0 0.075%
10年期公债 0.385% -1.0 0.395%
20年期公债 1.135% -0.5 1.140%
30年期公债 1.390% -1.0 1.400%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.03 +0.13 147.90
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 戴素萍/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”