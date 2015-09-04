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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 12:02 BJT

日本债市：较长期公债价格上涨，受日本央行购债操作及股市走软影响

日本央行根据资产购买计划，购买了1,400亿日圆(11.7亿美元)到期期限在25年以上的券种。

隔夜美国公债和德国公债因欧洲央行官员措辞听上去十分温和而上涨，提振日债盘初走高。

继日圆全线上涨后，日经指数 跌2.2%。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.010%

五年期公债 0.075% +0.0 0.075%

10年期公债 0.385% -1.0 0.395%

20年期公债 1.135% -0.5 1.140%

30年期公债 1.390% -1.0 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.03 +0.13 147.90

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 刘秀红/孙国玉；审校 戴素萍/张涛)

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