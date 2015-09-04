《汇市简讯》新西兰元/美元下跌，追随澳元跌势

0342GMT

* 新西兰元/美元在亚洲时段陷于0.6356/98美元，因避险情绪再度占据上风，最新报0.6364/68

* 香港8月PMI下降也加剧了新西兰元/美元的跌势

* 该数据使市场焦点重新转向中国经济放缓上，使澳新货币面临新的抛售

* 新西兰股市追随其他亚洲股市下跌，新西兰NZX50指数跌0.3%，金融类股跌幅超过3%

* 新西兰央行料将降息，新西兰国民银行已将1年期固定抵押贷款利率下调0.24个基点

* 在美国非农就业数据公布前，新西兰元继续承压，0.6331及0.6312为支撑位 (完)

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