《汇市简讯》新西兰元/美元下跌，追随澳元跌势

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 新西兰元/美元在亚洲时段陷于0.6356/98美元，因避险情绪再度占据上风，最新报0.6364/68
* 香港8月PMI下降也加剧了新西兰元/美元的跌势
* 该数据使市场焦点重新转向中国经济放缓上，使澳新货币面临新的抛售
* 新西兰股市追随其他亚洲股市下跌，新西兰NZX50指数跌0.3%，金融类股跌幅超过3%
* 新西兰央行料将降息，新西兰国民银行已将1年期固定抵押贷款利率下调0.24个基点
* 在美国非农就业数据公布前，新西兰元继续承压，0.6331及0.6312为支撑位 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”