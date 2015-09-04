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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 13:33 BJT

《全球汇市》美元兑日圆受日股重挫打击，市场静待美国就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1123 1.1121 0.02 -8.05 1.2097

美元/日圆 119.22 120.06 -0.70 -0.20 119.68

欧元/日圆 132.61 133.52 -0.68 -8.68 144.78

美元/瑞郎 0.9714 0.9728 -0.14 -2.28 0.9941

英镑/美元 1.5233 1.5255 -0.14 -2.18 1.5573

美元/加元 1.3218 1.3174 0.33 13.77 1.1618

澳元/美元 0.6963 0.7015 -0.74 -14.75 0.8168

新西兰元/美元 0.6355 0.6394 -0.61 -18.49 0.7797

澳元/日圆 83.010 84.220 -1.44 -15.06 97.750

新西兰元/日圆 75.760 76.770 -1.32 -18.97 93.310

英镑/日圆 181.61 183.15 -0.84 -2.28 186.38

澳元/新西兰元 1.0946 1.0951 -0.05 4.56 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/于春红/李春喜/王颖/蔡美珍/王丽鑫/王兴亚)

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