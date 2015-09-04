国际油市：油价下滑，美国就业数据公布前市场情绪谨慎

0519 GMT，布兰特原油 下跌0.58美元，报每桶50.10美元；上日收高0.18美元。周五稍早布兰特原油一度高见50.87美元。

美国原油10月合约 下跌0.66美元，报每桶46.09美元，脱离46.85美元的盘中高点。美国原油周四结算价上升0.5美元。

“如果非农就业数据结果较佳，外界对美国经济就较为看好，那么油价可能上涨。”辉立期货周五一份报告指出。

报告还称，若非农就业报告疲弱，可能推低油价，美国原油和布兰特原油将分别测试44.92和49.69美元的支撑。

Le Brun指出，美元走强对油市仍是“明显且是眼下存在的风险”。

投资人还关注周五稍晚公布的美国活跃钻机数，以找寻供应线索。活跃钻机数若减少，可望提振油价前景。

法国巴黎银行将布兰特原油2015年价格预估从每桶62美元下调至56美元，2016年预估从76美元下调至62美元。法巴将美国原油今年价格预估从每桶55美元下调至51美元，2016年预估从70美元下调至56美元。该行表示，过多的供应使油价在2016年上半年难以大幅反弹。

俄罗斯国家石油公司(Rosneft)执行长谢琴周五称，俄罗斯石油年产量最多可提高至7亿吨(日产1,400万桶)，每年可向中国出口3,000亿立方米天然气。 (完)

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