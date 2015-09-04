离岸人民币：香港金管局推出日间及隔夜回购双边安排，11月23日生效

路透香港9月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周五称，将进一步优化人民币流动资金安排，就日间及隔夜回购协议推出双边安排，以取代现行的三方安排，并于今年11月23日生效。

根据现行安排，人民币业务参加行须与金管局及人民币清算行签订三方出售及回购协议，才能按人民币流动资金安排获取日间及隔夜人民币资金。新安排下，参加行须与金管局签订双边出售及回购总协议。

金管局称，新的双边安排不会影响参加行通过人民币流动资金安排获取日间及隔夜人民币资金的运作方式。

“唯一实质的改变是利息支付方面，金管局会直接向参加行收取利息，而不再经人民币清算行；同时利息支付会每日结清，而非如现在般按月结清。”金管局并称。

已签订三方回购协议的参加行须与金管局签订新的双边回购协议。为确保参加行在人民币流动资金安排下进行日间及隔夜回购交易方面不会出现任何中断情况，银行应于11月18日前签妥双边回购协议并交回金管局。

金管局于去年11月透过回购协议，向参加行提供不超过100亿元人民币的日间资金，以提高市场流动性及在港进行支付的效率。金管局会根据实际使用资金时间，并参考当前的隔夜利率收取费用。

现时金管局已有提供即日交收（T+0）的隔夜资金，以及翌日交收（T+1）的一日和一个星期期限的资金。（完）

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