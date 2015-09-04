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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 13:34 BJT

韩国经济：政府将2016年增长目标调降至3.3%--财长

路透9月4日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕对华尔街日报表示，由于中国经济放缓，韩国政府将明年韩国经济增长率预估从3.5%调降至3.3%，但仍认为能实现今年的增长目标。

韩国政府6月底发布经济政策声明修正版时，将2015年经济增长目标定为3.1%，2016年目标为3.5%。

目前韩国今年的经济增长目标是从3.8%下调而来。

崔炅焕称，政府是在制定明年预算时调整的目标。他是在安卡拉G20财长峰会间隙做出此番表述的。

韩国政府预计将在本月向国会提交2016年预算案。

韩国经济第二季创六年来最慢扩张步伐，受中东呼吸综合征(MERS)疫情、干旱天气和出口疲弱影响。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)

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