韩国经济：政府将2016年增长目标调降至3.3%--财长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月4日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕对华尔街日报表示，由于中国经济放缓，韩国政府将明年韩国经济增长率预估从3.5%调降至3.3%，但仍认为能实现今年的增长目标。
韩国政府6月底发布经济政策声明修正版时，将2015年经济增长目标定为3.1%，2016年目标为3.5%。
目前韩国今年的经济增长目标是从3.8%下调而来。
崔炅焕称，政府是在制定明年预算时调整的目标。他是在安卡拉G20财长峰会间隙做出此番表述的。
韩国政府预计将在本月向国会提交2016年预算案。
韩国经济第二季创六年来最慢扩张步伐，受中东呼吸综合征(MERS)疫情、干旱天气和出口疲弱影响。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”