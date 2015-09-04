韩国经济：政府将2016年增长目标调降至3.3%--财长

路透9月4日 - 韩国企划财政部长官崔炅焕对华尔街日报表示，由于中国经济放缓，韩国政府将明年韩国经济增长率预估从3.5%调降至3.3%，但仍认为能实现今年的增长目标。

崔炅焕称，政府是在制定明年预算时调整的目标。他是在安卡拉G20财长峰会间隙做出此番表述的。