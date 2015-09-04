台湾股市：收低跌破月线，美国非农数据公布前寻求避险

路透台北9月4日 - 台湾股市周五收低1.18%，跌破月线支撑。分析师表示，由于美国今晚要公布非农数据，投资人避险需求升高，使得台股随亚洲主要股市下滑。

台湾加权股价指数 收报8,000.60点。今日成交初值 为822.91亿台币，上交易日修正后为871.63亿。

元大投顾市场研究部经理薛舜日表示，美国非农数据将是FED(美联储)判断是否要在9月中升息的关键，虽然近期全球金融市场大幅动荡，且有机构揣测可能会延后升息，但依照过去经验，美国并不在意外在市场的动荡，若能如期升息，对股市反而有正面意义。

〞有人说美国升息将让台股出现C波修正，指数会跌破7,200点，但我认为不会。〞他说。

薛舜日指出，根据元大集团内部调研，中国8月PMI的下滑，主要是因为许多工厂配合大阅兵停工数周所致，预料9月PMI将不致更加恶化。

薛舜日强调，台股在美联储宣布利率决议前，将会随国际股市大幅动荡，但不会再破底，下周指数区间看7,900-8,200点。

亚洲股市周五表现不一，市场受到美国公布非农就业数据前的谨慎情绪，与欧洲央行愿意扩大刺激政策的信号共同影响。

本地时间14:09，亚股涨跌互见，MSCI亚太明晟指数 跌0.95%、日股 跌2.15%，韩股 亦跌1.54%。(完)

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