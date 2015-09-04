新兴汇市：亚币本周多录得跌幅，受制于美就业报告出炉前审慎气氛

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**马来西亚外汇储备**
汤森路透数据显示，马币(林吉特)兑美元本周以来下跌1.6%，在亚洲货币之中居冠。
马来西亚央行1000GMT将公布8月底外汇储备数据。8月14日时降至945亿美元，为2009年9月以来最低。
马币8月下挫9%，占今年以来贬值幅度的一半以上。
“我们预期8月将呈现大量外汇储备流失，”ING称。
韩元兑美元 本周下跌1.5%，外资持续抛售韩股。受到企业合并案相关美元需求上升的预期影响，韩元进一步承压。
印尼卢比 本周以来下跌1.5%，因大宗商品价格下跌，加深对印尼经济基本面的疑虑。
坡元兑美元 本周以来下跌0.6%，印度卢比 跌0.3%。
相形之下，人民币 本周升值0.5%。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.39 120.10 +0.59 +0.23 119.66
坡元 1.4170 1.4165 -0.04 -6.42 1.3260
台币 32.566 32.801 +0.72 -2.60 31.718
韩元 1192.34 1190.30 -0.17 -7.80 1099.30
泰铢 35.82 35.84 +0.06 -8.15 32.90
菲律宾披索 46.73 46.73 -0.00 -4.30 44.72
印尼卢比 14188.00 14168.00 -0.14 -12.74 12380.00
印度卢比 66.38 66.24 -0.21 -5.05 63.03
马币 4.2500 4.2455 -0.11 -17.73 3.4965
^人民币 6.3549 6.3559 +0.02 -2.37 6.2040
(完)
^中国金融市场因假期休市。周一恢复交易。
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(编译 张若琪/高琦/蔡美珍；审校 孙茉莉/王兴亚/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”