《汇市简讯》欧洲盘初：美国非农就业报告公布前，风险交易降温

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 美元/日圆跌0.63%，欧元/日圆跌0.52%，澳元/美元跌0.67%，澳元/日圆跌1.46%
* 美元/印度卢比涨0.23%，美元/马币(林吉特)涨0.35%，美元/韩元涨0.2%，美国10年期公债收益率(殖利率)为2.14%
* 日经指数跌1.9%，恒生指数跌0.82%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.99%，布兰特原油期货跌0.93%，西德克萨斯中质油(WTI)跌1.05%
* 美国8月非农就业岗位料稳步增长，给美联储升息提供支持
* 在中国令全球经济成长蒙阴之际，20国集团(G20)财长将于周五/六会晤。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 高琦)
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