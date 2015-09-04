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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 17:20 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增15亿台币，上周净减2.5亿

路透台北9月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增15亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,83
4.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减2.5亿台币。    
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
    
 日期    到期量(亿)   发行量(亿)          增加/减少(
                                          亿)
   8/31     2,127.50            2,126.50         -1.0
   9/01     1,090.50            1,093.50         +3.0
   9/02     2,131.00            2,139.00         +8.0
   9/03     1,256.70            1,255.70         -1.0
   9/04       288.00              294.00         +6.0
 总计       6,893.70            6,908.70        +15.0
 
 日期    91天期发行量(亿)   182天期发行量(亿)
   8/31                 18                 11
   9/01                 46                  6
   9/02                 39                 12
   9/03                 26                  8
   9/04                 26                  5
 总计                  155                 42
 (完)    

 (记者 董永年/詹静宜; 审校 高洁如)

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