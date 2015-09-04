《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增15亿台币，上周净减2.5亿

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北9月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增15亿台币，央行存单未到期余额为7兆(万亿)1,83 4.8亿台币。台湾央行上周存单发行余额净减2.5亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少( 亿) 8/31 2,127.50 2,126.50 -1.0 9/01 1,090.50 1,093.50 +3.0 9/02 2,131.00 2,139.00 +8.0 9/03 1,256.70 1,255.70 -1.0 9/04 288.00 294.00 +6.0 总计 6,893.70 6,908.70 +15.0 日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿) 8/31 18 11 9/01 46 6 9/02 39 12 9/03 26 8 9/04 26 5 总计 155 42 (完) (记者 董永年/詹静宜; 审校 高洁如)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”