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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 15:17 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受日经指数下滑拖累走低，技术面亦看跌

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* 日经指数下跌令美元/日圆多头承压

* 日本股市周五跌至七个月低位，日经指数录得近一年半来最大单周跌幅

* 日经指数期货与美元/日圆30/60日相关系数分别为+0.76/0.75

* 119.65下方触发停止单；119.00下方存在更多停止单，买单聚集在119.00上方

* 近期未能突破基准线切入位120.72为技术面下行原因

* 日内自重要关口119.10反弹：link.reuters.com/dur55w Martin.Miller@thomsonreuters.com

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王洋)

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