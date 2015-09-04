《汇市简讯》美元/日圆受日经指数下滑拖累走低，技术面亦看跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 日经指数下跌令美元/日圆多头承压
* 日本股市周五跌至七个月低位，日经指数录得近一年半来最大单周跌幅
* 日经指数期货与美元/日圆30/60日相关系数分别为+0.76/0.75
* 119.65下方触发停止单；119.00下方存在更多停止单，买单聚集在119.00上方
* 近期未能突破基准线切入位120.72为技术面下行原因
* 日内自重要关口119.10反弹：link.reuters.com/dur55w Martin.Miller@thomsonreuters.com
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”