亚洲橡胶：TOCOM期胶收于逾六年低点，受累于油价下滑和日圆上涨

2月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.9日圆或1.7%，报每公斤164.1日圆，创2009年7月15日以来最低收盘位。盘中一度跌至163.3日圆，为2009年7月16日以来最低。

“泰国实货价格下降，反映了TOCOM期胶的跌势，但生产商的供应源源不断，”东京一家经纪商的消息人士称，“我听说，日本的一家轮胎生产商向客户提供深度贴水，显示需求放缓。”