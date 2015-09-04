亚洲橡胶：TOCOM期胶收于逾六年低点，受累于油价下滑和日圆上涨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
2月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收低2.9日圆或1.7%，报每公斤164.1日圆，创2009年7月15日以来最低收盘位。盘中一度跌至163.3日圆，为2009年7月16日以来最低。
本周指标期胶累计下跌8%，连续第三个周线下跌。
“泰国实货价格下降，反映了TOCOM期胶的跌势，但生产商的供应源源不断，”东京一家经纪商的消息人士称，“我听说，日本的一家轮胎生产商向客户提供深度贴水，显示需求放缓。”
该消息人士还表示，随着上海期市恢复交易，东京橡胶市场下周可能面临更大压力。
新加坡商品交易所(SICOM)近月10月期胶 最新报每公斤120.2美分，下跌2美分。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/张涛；审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”