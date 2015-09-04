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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 15:49 BJT

台湾债市：指标券殖利率连三跌，台股下挫吸引避险资金

* 指标10年公债殖利率第三日收跌，因台股大跌
    * 非农就业数据和标债是观察重点
    * 投资盘对新一期长券的需求是重点

    路透台北9月4日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周五连
续第三日收低。交易员表示，尽管美国即将公布非农就业数据，但台股大跌，避险资金进场
布局，殖利率收在逾一周低位。
    
    104/12期公债发行前交易殖利率收盘前低是8月25日的1.06%，这也是历史低位。交易员
表示，美国非农就业数据结果，料将左右美国联邦储备理事会9月16-17日的利率决策。
    
    
    〞台股跌蛮多，殖利率就下了，〞一大型银行业交易员说。他们表示，今日股市进一步
下挫后，盘中见部分大型银行进场布局台债，令殖利率扩大跌势。
    
    交易员认为，美国的升息议题对全球的影响将会愈来愈小，毕竟这个议题已被讨论很久
，预料这个变数对全球金融市场的影响将逐渐淡去。
   
    〞如果美国9月真的升息，应该不至于有人觉得被打了一闷棍吧?〞一位小型票券商交易
员说。
    
    而下周二的104/12期公债标售方面，各方认为，长线投资盘对目前的殖利率水位恐怕不
会太满意，预料利率接近1.15-1.20%才会吸引较踊跃的买盘。
    
    〞我想如果是我，我会分散一些钱去海外债等等，〞一位大型金融业交易员说。
    
    他们认为，目前10年期公债殖利率接近1.1%的水位，比起1.37%的一年期定存单，只要
投资了马上就是损失，这可能令投资盘对10年券相对却步。
    
    台股周五收跌1.18%，跌破月线支撑。下周二(8日)台湾央行将代财政部标售104/12期10
年公债，金额预定350亿台币。
        
    本周五美国将公布非农就业数据，这是美国FED升息与否的重要参考指标之一。
     
    据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不
 过数据也有可能疲弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。
      
    交易员预估，104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.18%。 
                       
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  -2.40      1.1170%   1.1170-1.1360%     187.00
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：         
    9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国
 集团(G20)财长及央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。
    
         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.1806
          5       104/9                        0.7379
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                        0.5210
 (完)      

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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