台湾债市：指标券殖利率连三跌，台股下挫吸引避险资金

* 指标10年公债殖利率第三日收跌，因台股大跌 * 非农就业数据和标债是观察重点 * 投资盘对新一期长券的需求是重点 路透台北9月4日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周五连 续第三日收低。交易员表示，尽管美国即将公布非农就业数据，但台股大跌，避险资金进场 布局，殖利率收在逾一周低位。 104/12期公债发行前交易殖利率收盘前低是8月25日的1.06%，这也是历史低位。交易员 表示，美国非农就业数据结果，料将左右美国联邦储备理事会9月16-17日的利率决策。 〞台股跌蛮多，殖利率就下了，〞一大型银行业交易员说。他们表示，今日股市进一步 下挫后，盘中见部分大型银行进场布局台债，令殖利率扩大跌势。 交易员认为，美国的升息议题对全球的影响将会愈来愈小，毕竟这个议题已被讨论很久 ，预料这个变数对全球金融市场的影响将逐渐淡去。 〞如果美国9月真的升息，应该不至于有人觉得被打了一闷棍吧?〞一位小型票券商交易 员说。 而下周二的104/12期公债标售方面，各方认为，长线投资盘对目前的殖利率水位恐怕不 会太满意，预料利率接近1.15-1.20%才会吸引较踊跃的买盘。 〞我想如果是我，我会分散一些钱去海外债等等，〞一位大型金融业交易员说。 他们认为，目前10年期公债殖利率接近1.1%的水位，比起1.37%的一年期定存单，只要 投资了马上就是损失，这可能令投资盘对10年券相对却步。 台股周五收跌1.18%，跌破月线支撑。下周二(8日)台湾央行将代财政部标售104/12期10 年公债，金额预定350亿台币。 本周五美国将公布非农就业数据，这是美国FED升息与否的重要参考指标之一。 据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不 过数据也有可能疲弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。 交易员预估，104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.10-1.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 -2.40 1.1170% 1.1170-1.1360% 187.00 本周全球重要经济事件和数据包括： 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国 集团(G20)财长及央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1806 5 104/9 0.7379 3 104/1 没有成交 2 104/10 0.5210 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)