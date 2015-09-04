欧元债市：ECB发出支撑经济信号，打击欧元区公债收益率下跌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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欧洲央行(ECB)周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。
欧洲央行一如普遍预期维持利率不变，称经济增长可能受新兴市场尤其是中国增长动力减弱拖累，此外油价下跌可能拖累欧元区在未来几个月内陷入通缩。
欧洲央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。
德国10年期公债收益率 下跌3个基点至0.706%，创下近一周最低。周四一度下跌6个基点，逆转周一大幅上扬的态势。欧元区除希腊外其它国家的公债收益率则下跌2-3个基点。
“基本上市场对美国数据的反映可能是短暂的。中期而言欧洲央行量化宽松比美国非农就业数据更重要，所以我认为(德国)公债偏向于看多，”法国巴黎银行策略师Patrick Jacq说。
近期金融市场的动荡，已经引发了对于美联储或许不会在今年加息的揣测。
不过若美国就业数据强劲，可能重新点燃美联储最早或在本月加息的预期。而这将有可能伤害到风险资产的表现。
路透调查中分析师预计8月美国非农就业岗位增长22万个，继续过去五年的强劲表现，而平均小时薪资料温和增长0.2%。
“就业增速若持续活络的话，货币当局则面临采取措施的压力，但我认为目前而言障碍仍然很高，”DZ Bank策略师在一份报告中称。
“当前而言，我们预计23万的就业岗未增幅不足以压过经济萎靡和低通胀压力等因素。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李春喜/王洋; 审校 杜明霞/张明钧)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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