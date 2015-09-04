版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 16:15 BJT

《全球汇市》美元兑日圆因股市下跌而走低，市场静待美国就业报告

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1150 1.1121 0.26 -7.83 1.2097

美元/日圆 119.12 120.06 -0.78 -0.28 119.68

欧元/日圆 132.81 133.53 -0.54 -8.55 144.77

美元/瑞郎 0.9737 0.9728 0.09 -2.05 0.9941

英镑/美元 1.5231 1.5255 -0.16 -2.20 1.5573

美元/加元 1.3220 1.3174 0.35 13.79 1.1618

澳元/美元 0.6977 0.7015 -0.54 -14.58 0.8168

新西兰元/美元 0.6366 0.6394 -0.44 -18.35 0.7797

欧元/瑞郎 1.0860 1.0824 0.33 -9.70 1.2026

欧元/英镑 0.7318 0.7286 0.44 -5.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3844 9.3625 0.23 -0.26 9.4688

美元/挪威克朗 8.2698 8.2773 -0.09 10.68 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译/审校 刘秀红/李春喜/蔡美珍/杜明霞/张涛/孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐