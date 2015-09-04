离岸人民币：7月在全球支付体系中排名第5，亚洲人民币使用率升至33%--SWIFT

路透香港9月4日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)日前指出，7月人民币作为全球支付货币的排名保持在第五位，市场占有率刷下记录新高至2.34%，略6月份的2.09%略增加。其中，亚洲人民币采用率上升至33%。

SWIFT数据并显示，与去年7月相比，多个亚洲主要市场在支付中国内地及香港跨境款项时，以人民币支付的款项在价值上实现两位数增长。

在所有货币付款中，韩国及台湾地区采用人民币支付中国内地及香港款项的比率分别增加84%及80%。澳大利亚及马来西亚的使用率也进展理想，分别上升至18%及15%，而日本和印度采用人民币支付中国内地及香港款项的比率仍然偏低，分别为5%和1%。

“台北、新加坡、首尔以及最近悉尼、吉隆坡委任结算中心，显然推动区内全球贸易及融资使用人民币。”SWIFT亚太区付款主管Michael Moon表示，日本及印度仍然是区内的重要国家，较去年显着增长。然这两个市场目前人民币使用率仍处于较低水平。

“目前难以确定贬值对内地和香港付款的人民币使用率造成什么影响。” Moon并表示，“继中国央行于2015年8月将人民币贬值后，SWIFT将继续密切监察人民币作为国际付款货币及外汇兑换的使用率。（完）