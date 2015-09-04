《路透晚报》--9月4日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低2.2%，本周跌7%创一年半来最大单周跌幅

日本股市周五跌至七个月低位，日经指数录得近一年半来最大单周跌幅，投机客抛售期货，投资者在日内稍晚美国非农就业报告出炉前选择避险。日经指数跌2.2%，收报17,792.16点，本周累计下跌7%，为连续第四周下挫，且录得2014年4月来最大单周跌幅。

--中国股市：休市。

--香港股市：恒生指数收跌，创2013年7月以来最低收位

香港股市连续第三个交易日收低，投资人在美国就业数据公布前平仓，中国内地股市今日仍休市。恒生指数收低0.5%，至20,840.61点，为2013年7月9日以来最低收位。恒指本周共下挫3.6%，为连续第七周录得跌幅。恒生国企指数收低1.4%，至9,169.59点，亦为2013年7月9日以来最低收位。国企指数本周共跌6%，周线已四连跌。

--汇市：美元兑日圆因股市下跌而走低，市场静待美国就业报告

美元兑日圆下跌，股市下滑之际投资者对避险日圆的需求上升。交易商越来越确信，今日稍晚将公布的美国非农就业报告不太可能推动美联储升息。美元/日圆下跌0.7%，至119.25日圆，本周恐将录得2%的跌幅。日圆兑欧元亦上扬，欧元全面承压，因欧洲央行调降欧元区经济成长评估，同时暗示或许需要加强刺激方案。

--欧元债市：ECB发出支撑经济信号，打击欧元区公债收益率下跌

欧元区公债收益率(殖利率)进一步下跌，此前欧洲央行(ECB)发出强劲信号，该行愿意采取进一步措施支撑欧元区经济。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.706%，创下近一周最低。欧元区除希腊外其它国家的公债收益率则下跌2-3个基点。

--国际油市：油价下滑，美国就业数据公布前市场情绪谨慎

油价下滑，因投资者在美国公布就业数据前变得谨慎，该数据料将影响美联储的升息时点决策。油价陷入窄幅波动，交投清淡，因中国市场逢假日休市。0819GMT，布兰特原油跌0.68美元，报每桶50.00美元，稍早一度高见50.87美元。美国原油10月合约跌0.6美元，报每桶46.15美元，脱离46.85美元的盘中高点。

--全球金市：现货金持稳，等待美国非农就业报告提供升息时点的线索

黄金在连跌两日后持稳，交易员等待稍晚出炉的美国非农就业报告，要从这份重量级的数据中寻找有关美联储升息时点的线索。0821GMT，现货金报每盎司1,125.40美元，之前两日累计跌逾1%。金价料将连续第二周录得周线跌幅。

--金属期市：伦铜下跌，但有望录得连续第二个周线涨幅

伦敦期铜价格下跌，但料将连续第二周录得周线涨幅。此前对欧洲放松货币政策的押注曾助推空头回补，但这波涨势已开始消退。0822GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 CMCU3 下跌1.06%，报每吨5,190.5美元，回吐上日录得2.4%涨幅中的一部分。本周铜价料上涨1.1%。上海期货交易所连续第二天休市，因中国庆祝抗战暨反法西斯战争胜利70周年。