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市场报道 | 2015年 9月 4日 星期五 16:37 BJT

全球贵金属：9月3日SPDR黄金持仓不变，iShares白银持仓亦持平

路透9月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量与周三持平，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓亦与周三持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,946,103.3 9月3日 21,946,103.3　 9月2日 0.0 0.00%

iShares 324,923,083.0 9月3日 324,923,083.0 9月2日 0.0 0.00%(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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