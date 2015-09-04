台湾汇市：台币第三日收低，美国非农数据公布前心态审慎

* 观望美国非农数据，台币随亚币贬值 * 除美国升息预期外，需留意人民币动向 * 下周台币实质交易区间暂看32.300-32.800 路透台北9月4日 - 台币兑美元 周五第三日收低，交易员表示，因美国今晚将公布8月非农就业数 据，投资人心态偏于审慎，台币随多数新兴亚洲货币走弱。 他们指出，市场对美国是否会在9月中旬升息看法分歧，也使得外资动作不一致，今日美系外资保管行仍 卖美元，但欧系保管行却反向承接。预料在非农数据公布后，纷乱的步伐可望逐渐趋同。 〞若升息预期升高，股票会先跌，台币还是贬。〞一位外商银行交易主管说。 另一大型公股银行交易主管指出，本周亚洲货币走贬，似乎已先反映对非农数据的预期。因此除非数据大 好或大坏，汇市反映应不致过度剧烈。 除非农数据外，交易员也表示，应关注下周大陆股市与人民币的表现。目前离岸市场对贬值预期仍高，与 在岸维持相当程度的价差，若无法有效收敛，就会对亚洲新兴货币形成牵引效果。 〞就看大陆还有没有新招可以稳住，若人民币还是贬，台币也好不了。〞前述外商银行交易主管说。 路透调查显示，分析师预测未来12个月人民币将进一步贬值，因中国当局透过扩大刺激或再度安排货币贬 值，以加大对经济的支撑力度。 据路透对分析师的访查，8月非农就业岗位可能增加22万个，7月时为增加21.5万个。不过数据也有可能疲 弱，因为过去几年的8月数据初值往往都较为疲弱，但之后会上修。 今日台币实质交易区间在32.516-32.579，上日交易区间在32.471-32.530。下周实质汇价主要区间暂看32 .300-32.800。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度略有扩大。一个月美 元/台币远汇 尾盘报32.550/32.590，上日收在32.570。 台湾股市周五收低1.18%，跌破月线支撑。台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再度转为卖 超37.62亿台币，中止连两日买超共计35.57亿台币。 多数新兴亚洲货币周五走软，本周周线可能下滑；重要的美国非农就业数据公布在即，投资人审慎心态渐 浓。 本/下周国际重要经济数据和事件： 9/4(五)：欧元区第二季GDP修正值；美国8月非农就业数据；加拿大8月就业数据；20国集团(G20)财长及 央行总裁会议；IMF亚太部门副主任Kalpana Kochhar发表演说。 9/7(一)：日本7月同时指标和领先指标；德国7月工业生産；台湾8月贸易数据；日本8月银行放款余额和7 月经常帐；日本第二季GDP修正值； 9/8(二)：台湾8月CPI；中国8月进出口贸易数据；日本8月服务业景气判断指数；德国7月经季调贸易收支 ；欧元区第二季GDP修正值；美国7月消费者信贷；韩国8月失业率；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发 表演说； 9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支；韩国8月进出口 物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至10日)； 9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第三季大型制造业景 气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录； 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心和现况指数；美国8 月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.833 32.801 32.516-32.836 32.806 7.03 6.92 元太外汇经纪公司 32.835 32.800 32.516-32.835 32.808 2.98 3.23 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.015/0.030 0.010/0.030 美元/台币六个月期 -0.020/0.015 -0.030/0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 高洁如)