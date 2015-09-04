欧洲汇市：英镑兑美元触及三个月低点，疲弱数据令升息时机成疑

英镑兑美元 触及6月5日以来最低1.5214，料将录得连续第二个周线跌幅。

欧元兑英镑 涨至0.7320，脱离周四因德拉吉讲话而触及的低位0.7276。

“当前疲弱的市场偏好环境并不利于英镑，即便德拉吉措辞温和，昨日欧元/英镑也只是小跌而已，并未出现崩溃式下滑，”Saxo Bank外汇策略主管John Hardy称，“只有市场人气有所改善时，英镑才有上涨的可能。”

英镑贸易加权指数 过去两周累计跌逾3%，因在市场再现动荡以及对中国引领的全球经济增长放缓忧虑浮现的背景下，投资者推后了对英国央行首次升息时点的预期。

目前货币市场预计英国央行最早升息会在明年4/5月份左右。而一个月前的预期则是在明年初前后。

市场关注焦点目前转向定于今日稍晚公布的美国非农就业报告。交易员称，若该报告的表现符合预期甚至略好于预期，都不太可能改变对美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月不会升息的预期。(完)

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