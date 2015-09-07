台湾已公布经济指标--2015/9/7

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 7月 -11.9% -13.9% 9/7 -13.5% 商品进口(y/y) 7月 -17.4% -16.1% 9/7 -14.9% 外销订单(y/y) 7月 -5.0% -5.8% 9/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 +165.5 +220.1 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +41.7 +38.1 11/20 -- M2货币总计数(y/y) 7月 +6.06% +6.53% 9/24 -- 季调失业率 7月 3.74% 3.76% 9/22 -- 工业生产指数(y/y) 7月 -2.99% -1.17% r 9/23 -- *外汇存底(亿美元) 8月底 4,247.91 4,219.56 10/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 -0.66% -0.56% 9/8 -0.73% 国内生产总值(GDP) (y/y) 第二季 +0.52% +3.84% -- -- (Q2统计值) (Q1统计值) 重贴现率(%) 6月25日 1.875% 1.875% 9/24 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”