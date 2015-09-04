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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 17:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆盘旋119.00附近，等待美国非农就业数据

0856GMT

* 美元/日圆跌穿119.00，触发少量停止单

* 116.15-121.76跌势的50%回档位118.95已破

* 未来几日有可能跌至118.55关键点位，继而是116.15-121.76跌势费波纳奇61.8%回档位118.29

* 118.95-119.15之间有高达10.8亿美元的期权到期(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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