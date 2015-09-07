重温稿-台湾货币市场：短率因资金充沛持稳，短票市场银行抢票热络

* 央行委托银行收受隔拆利率持平于0.32% * 拆款市场因期初趋清淡，利率持稳 * 短票利率维持在0.47%，银行抢买票更形热络 * 债券RP利率持稳，多家投信盘中涌入大额申购款 记者 罗两莎 路透台北9月4日 - 台湾银行间短率周五持稳；银行资金调度人员指出，因今天是期初，市场资金非常宽 松，拆款需求不大，除到期续做外，新增拆入者寥寥无几，拆款市场显得平静无波。 〞今天满平静的，没什么人打来推销资金，大家都知道我们没什么需求。〞一位大型公股商银资调人员说 。 不过，短票市场则是热闹滚滚，多位票券公司交易员称，由于市场资金依旧很多，银行抢买票的情况更为 热络。 台湾央行在上周二调降委托银行收受隔拆利率5个基点至0.32%后，迄今均维持在该水准。 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.322% 0.322% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.380% --一周拆款利率区间 0.320-0.420% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.320-0.400% 0.330-0.400% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，因今天市场资金充沛，短票市场持续上演大量资金追逐少量票的戏码，各 银行到处打电话抢买票，尤其是手中资金较多的银行，都希望能多买一票票，利率则维持原水准。 〞一大早就有一堆人打电话来询问有没有票可以买，今天接到的电话比昨天至少多出一倍。〞一位大型票 券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.473%，前日在0.47 6%；上日成交量50.89亿台币，前日70.92亿台币。 台湾央行周五共发行294亿台币定存单，较今日存单到期金额288亿，发行余额增6亿。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为150亿台币，累积至周日超额准备为450亿台币、加计前 期1%的超额准备1,801台币。 **RP利率大致持稳** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，早上部分投信公司因有缺口而提前解约，但盘中突然有大 笔申购款涌入，多家投信瞬间被申购款淹没，纷纷回过头打电话询问还有没有券可做交易。 〞今天钱多到爆，盘中有多家投信公司突然有大笔申购款进来。〞一位证券商交易员说。 他表示，因市场上的资金实在太多，今天适度拉低短天期公债和公司债附买回利率各一个基点，试试市场 水温。但有些客户无法接受，希望不要再拉低利率，因收益率已经很低了。 另一位大型票券公司交易员亦表示，今天市场资金非常多，且不论是投信或是银行都满手资金，惟利率大 致持稳。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.48%，上日区间则在0.46-0.49%；10天期以上公司 债RP主要成交在0.58%，上日区间亦为0.58-0.59%。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率维持在0.42%，大区间在0.42-0.46%，上日区 间则为0.42-0.45%。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍为0.46%，大区间在0.45-0.49%，上日区间亦为0.45%-0.49%； 这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)