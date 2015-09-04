台湾央行：台湾外汇存底丰沛无外债，亚币贬不致重演金融风暴

路透台北9月4日 - 台湾央行外汇局长颜辉煌周五表示，亚币走贬不至重演1997年金融风暴，亦不会发生2008年的全球金融海啸；台湾有丰沛的外汇存底、经常帐顺差且无外债，并采取管理式浮动汇率制度等四大要素支撑，因此不会有问题。

受到人民币走贬，包含台币等亚洲货币跟着不支倒地，外资券商摩根士丹利把台湾列为〞麻烦十国〞。

〞新台币是有弹性的管理式浮动汇率，台湾安啦，不会有什么麻烦。〞颜辉煌说。

今年以来马币大幅贬值，幅度达16.65%，再加上8月11日人民币走贬，亚洲遴近国家货币也跟着走低。

颜辉煌指出，由于全球有丰沛的外汇存底，至2014年中全球外汇存底高达11.98兆美元；今年第一季虽降至11.43兆美元，共减少5,500亿美元。但全球外汇存底依旧充沛。

他认为，在各国均有充沛的外汇存底做后盾之下，这波股市虽下跌及货币亦走贬，但不致重演1997年的亚洲金融风暴；另这次从股市向下修正，利率亦未飙高来看，显示市场无流动性问题，2008年金融海啸亦不会重演。