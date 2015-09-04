国际油市：亚洲380-cst燃料油船货贴水继续缩窄，但供应仍充足

“需求并不好，供给又充足，”新加坡一船用燃料交易商说道。 疲弱的人气已严重打击燃料卖家。 台塑石化售出15,000吨高温分解燃料油，船期定在9月12-14日，较新 加坡180-cst现货报价每吨升水5-9美元间。 这要明显低于其售出的一艘8月船货，当时为每吨升水约30美元。 现货交易，成交了一笔。 嘉能可出售给KIB一批23,000吨的180-cst船货，船期在9月26-30日， 较新加坡现货报价每吨贴水4.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 张涛/王洋)