国际油市：亚洲380-cst燃料油船货贴水继续缩窄，但供应仍充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“需求并不好，供给又充足，”新加坡一船用燃料交易商说道。 疲弱的人气已严重打击燃料卖家。 台塑石化售出15,000吨高温分解燃料油，船期定在9月12-14日，较新 加坡180-cst现货报价每吨升水5-9美元间。 这要明显低于其售出的一艘8月船货，当时为每吨升水约30美元。 现货交易，成交了一笔。 嘉能可出售给KIB一批23,000吨的180-cst船货，船期在9月26-30日， 较新加坡现货报价每吨贴水4.50美元。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 张涛/王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”