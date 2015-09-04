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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 19:08 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油船货贴水继续缩窄，但供应仍充足

“需求并不好，供给又充足，”新加坡一船用燃料交易商说道。
    
    疲弱的人气已严重打击燃料卖家。
    
    台塑石化售出15,000吨高温分解燃料油，船期定在9月12-14日，较新
加坡180-cst现货报价每吨升水5-9美元间。
    
    这要明显低于其售出的一艘8月船货，当时为每吨升水约30美元。
    
    现货交易，成交了一笔。
    
    嘉能可出售给KIB一批23,000吨的180-cst船货，船期在9月26-30日，
较新加坡现货报价每吨贴水4.50美元。(完)
    
      
      
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
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 (编译 杜明霞/孙茉莉; 审校 张涛/王洋)

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