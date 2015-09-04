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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 19:49 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货延续涨势，守在近两周高点附近

路透吉隆坡9月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五守在两周高点附近，
较上周所及的多年低点继续回升。此前主要消费国中国经济放缓令人担忧
，累及棕榈油期货。
    
    马来西亚11月棕榈油合约 上涨0.4%，收报每吨2,031马币。
    
    成交量38,403口，超过以往日均量35,000口。
    
    “一直没有进一步的消息拉低价格，所以市场展开技术性修正，”吉
隆坡一交易商说道，并补充道他预期棕榈油价格将会小升至2,100马币。
    
    “我们预计这波修正走势将持续到下周四，届时马来西亚棕榈油总署
(MPOB)将公布8月数据。”
    
    棕榈油价格较上周所及的六年半低点1,863马币已回升9%之多。
    
    路透市场分析师王涛称，从技术面来看棕榈油价格可能会触及阻力位
2,074马币。(完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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