马来西亚期市：棕榈油期货延续涨势，守在近两周高点附近

路透吉隆坡9月4日 - 马来西亚棕榈油期货周五守在两周高点附近， 较上周所及的多年低点继续回升。此前主要消费国中国经济放缓令人担忧 ，累及棕榈油期货。 马来西亚11月棕榈油合约 上涨0.4%，收报每吨2,031马币。 成交量38,403口，超过以往日均量35,000口。 “一直没有进一步的消息拉低价格，所以市场展开技术性修正，”吉 隆坡一交易商说道，并补充道他预期棕榈油价格将会小升至2,100马币。 “我们预计这波修正走势将持续到下周四，届时马来西亚棕榈油总署 (MPOB)将公布8月数据。” 棕榈油价格较上周所及的六年半低点1,863马币已回升9%之多。 路透市场分析师王涛称，从技术面来看棕榈油价格可能会触及阻力位 2,074马币。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)