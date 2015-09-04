东南亚股市：多数下滑，新加坡股市接近两周收盘低点

路透9月4日 - 大多数东南亚股市周五下滑，新加坡股市领跌，在今 日稍后美国公布非农就业数据之前，市场氛围谨慎。 新加坡股市 下跌1.5%至8月24日以来最低，泰国股市 下跌0.9%，外资卖超3,531万美元。 印尼股市 下跌0.4%，菲律宾股市 下跌0.7%至8月27日以 来最低。 马来西亚股市 跌0.9%至逾一周最低收位，外资净流出4,916万 美元。 分析师表示，投资者在等待今日稍晚公布的美国8月非农就业数据。 若数据坚实，可能会缓解对于全球经济增长的忧虑并支撑风险偏好，不过 也将强化对于美联储会及早加息的预期，而后者会伤害风险资产。 分析师预计8月美国非农就业岗位增加22万个，继续过去五年的强劲 表现，而平均时薪料温和增长0.2%。 越南股市 逆势收高0.5%，得益于三连跌后的技术性反弹。多数 蓝筹股上涨。 涨跌 当日 今 年以来 2014年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 329.43 -3.17 -0.95 -19.80 410.77 新加坡 2863.81 -42.62 -1.47 -14.90 3365.15 马来西亚 1589.16 -13.59 -0.85 -9.77 1761.25 泰国 1370.75 -12.73 -0.92 -8.47 1497.67 印尼 4415.34 -17.77 -0.40 -15.53 5226.95 菲律宾 7051.78 -46.98 -0.66 -2.47 7230.57 越南 556.81 2.51 +0.45 +2.05 545.63 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 <0#.G SPMAJOR> 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 [ CTMT/CN] 股市新闻 美股盘中英文报导 [STX NEWS/US] 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)