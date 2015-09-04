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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 19:46 BJT

东南亚股市：多数下滑，新加坡股市接近两周收盘低点

路透9月4日 - 大多数东南亚股市周五下滑，新加坡股市领跌，在今
日稍后美国公布非农就业数据之前，市场氛围谨慎。
    
    新加坡股市 下跌1.5%至8月24日以来最低，泰国股市 
下跌0.9%，外资卖超3,531万美元。
    
    印尼股市 下跌0.4%，菲律宾股市 下跌0.7%至8月27日以
来最低。
    
    马来西亚股市 跌0.9%至逾一周最低收位，外资净流出4,916万
美元。
    
    分析师表示，投资者在等待今日稍晚公布的美国8月非农就业数据。
若数据坚实，可能会缓解对于全球经济增长的忧虑并支撑风险偏好，不过
也将强化对于美联储会及早加息的预期，而后者会伤害风险资产。
    
    分析师预计8月美国非农就业岗位增加22万个，继续过去五年的强劲
表现，而平均时薪料温和增长0.2%。
    
    越南股市 逆势收高0.5%，得益于三连跌后的技术性反弹。多数
蓝筹股上涨。    
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2014年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   329.43    -3.17   -0.95  
-19.80   410.77
    新加坡                   2863.81   -42.62   -1.47  
-14.90  3365.15
    马来西亚                  1589.16   -13.59   -0.85  
 -9.77  1761.25
    泰国                      1370.75   -12.73   -0.92  
 -8.47  1497.67
    印尼                      4415.34   -17.77   -0.40  
-15.53  5226.95
    菲律宾                     7051.78   -46.98   -0.66  
 -2.47  7230.57
    越南                        556.81     2.51   +0.45  
 +2.05   545.63
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   [
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    韩国股市报导             东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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