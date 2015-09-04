国际油市：亚洲航煤价差自印度和伊拉克的买需中获得支撑

路透新加坡9月4日 - 亚洲航煤价差周五或从印度和伊拉克的现货及定期需求中寻获支撑，交易商称，目前适值北亚炼厂将进入维护季，供给会减少。

印度石油公司正寻购至少一批煤油和航煤的混装船货，船期为9月底。伊拉克国家石油营销组织寻购216,000吨煤油，此为始于11月的6个月定期合约。

交易商称这两家公司对煤油的需求，都可能将提高亚洲航煤裂解价差，目前正值预期日本煤油需求也将增加，以备冬季取暖燃油之用。

交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能售出230,000桶含硫0.25%的柴油，船期为9月19-20日，价格为较新加坡报价每桶贴水1.50美元。

这家炼厂可能亦向BP出售了225,000桶的航煤，船期为9月15-16日，双方成交价格为每桶贴水1.50美元，低于之前其出售8月船货时获得的每桶贴水1.30美元的价格。

新加坡现货市场没有交易。(完)

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