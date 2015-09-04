国际油市：亚洲航煤价差自印度和伊拉克的买需中获得支撑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月4日 - 亚洲航煤价差周五或从印度和伊拉克的现货及定期需求中寻获支撑，交易商称，目前适值北亚炼厂将进入维护季，供给会减少。
印度石油公司正寻购至少一批煤油和航煤的混装船货，船期为9月底。伊拉克国家石油营销组织寻购216,000吨煤油，此为始于11月的6个月定期合约。
交易商称这两家公司对煤油的需求，都可能将提高亚洲航煤裂解价差，目前正值预期日本煤油需求也将增加，以备冬季取暖燃油之用。
交易商称，马来西亚国家石油公司(Petronas)可能售出230,000桶含硫0.25%的柴油，船期为9月19-20日，价格为较新加坡报价每桶贴水1.50美元。
这家炼厂可能亦向BP出售了225,000桶的航煤，船期为9月15-16日，双方成交价格为每桶贴水1.50美元，低于之前其出售8月船货时获得的每桶贴水1.30美元的价格。
新加坡现货市场没有交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”