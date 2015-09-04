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亚洲 | 2015年 9月 4日 星期五 20:19 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但仍低于上年同期水平

路透新加坡9月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周五上涨5.6%至一周半高
位每吨67.13美元，交易员表示近期的现货和定期采购吸收了一部分市场
的过剩供给。
    
    不过基本面看，石脑油依旧低迷，因今年前八个月的平均裂解价差在
每吨87美元左右，比去年同期下跌约38%。
    
     交易员表示，石化利润率在今年大部分时间里都很强劲，给予需求
提振，但供给增幅超越了采购。
    
    他们估计本月将有约150-160万吨石脑油从欧洲和地中海到岸亚洲。
    
    虽然这一数量低于5-8月的平均每月数量185万吨，但不足以扭转市场
局面。
    
    新加坡现货市场上有五笔交易。
    
    Phillips 66以每桶62.30美元的价格从PTT购入一艘船期为9月30日-1
0月4日的92号汽油船货，但以每桶67.00美元向维多出售一艘船期为9月29
日-10月3日的95号汽油船货。
    
    壳牌以较新加坡95号汽油报价每桶升水1.80美元的价格，从中石油购
入一艘船期为9月22-26日的95号汽油船货。
    
    BP以每吨444.50美元向维多出售一艘石脑油船货，并与买家伊藤忠签
订一10月下半月/11月上半月的价差合约，价格为每吨贴水0.25美元。(完
)
         
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 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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