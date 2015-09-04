国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，但仍低于上年同期水平

路透新加坡9月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周五上涨5.6%至一周半高 位每吨67.13美元，交易员表示近期的现货和定期采购吸收了一部分市场 的过剩供给。 不过基本面看，石脑油依旧低迷，因今年前八个月的平均裂解价差在 每吨87美元左右，比去年同期下跌约38%。 交易员表示，石化利润率在今年大部分时间里都很强劲，给予需求 提振，但供给增幅超越了采购。 他们估计本月将有约150-160万吨石脑油从欧洲和地中海到岸亚洲。 虽然这一数量低于5-8月的平均每月数量185万吨，但不足以扭转市场 局面。 新加坡现货市场上有五笔交易。 Phillips 66以每桶62.30美元的价格从PTT购入一艘船期为9月30日-1 0月4日的92号汽油船货，但以每桶67.00美元向维多出售一艘船期为9月29 日-10月3日的95号汽油船货。 壳牌以较新加坡95号汽油报价每桶升水1.80美元的价格，从中石油购 入一艘船期为9月22-26日的95号汽油船货。 BP以每吨444.50美元向维多出售一艘石脑油船货，并与买家伊藤忠签 订一10月下半月/11月上半月的价差合约，价格为每吨贴水0.25美元。(完 ) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)