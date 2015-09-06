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亚洲 | 2015年 9月 6日 星期日 09:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月4日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 63.91 -2.56 -3.85 3062624

京东 22.81 -1.60 -6.55 14608225

新浪 36.46 -1.59 -4.18 1193239

搜狐 43.77 -1.48 -3.27 405921

网易 107.67 -1.57 -1.44 746861

百度 146.00 -3.08 -2.07 3379089

台湾

台湾积体电路 19.67 -0.40 -1.99 1833616

联电 1.68 -0.07 -4.00 351326

日月光 4.76 -0.12 -2.46 241038

矽品精密 6.21 +0.00 +0.00 1027982

和信超媒体 0.52 +0.00 +0.77 35297

友达 3.14 -0.05 -1.57 162413

中华电信 29.86 -0.29 -0.96 58059

台湾国际航电 36.50 -0.76 -2.04 1344887

香港

中国移动 56.91 -1.87 -3.18 226104

中国联通 12.53 -0.45 -3.47 138075

中国电信 49.01 -1.44 -2.85 17052

中芯国际 4.23 -0.03 -0.70 3148

电讯盈科 5.00 -0.10 -1.77 379

(完)

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美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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