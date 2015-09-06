《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月4日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 63.91 -2.56 -3.85 3062624
京东 22.81 -1.60 -6.55 14608225
新浪 36.46 -1.59 -4.18 1193239
搜狐 43.77 -1.48 -3.27 405921
网易 107.67 -1.57 -1.44 746861
百度 146.00 -3.08 -2.07 3379089
台湾
台湾积体电路 19.67 -0.40 -1.99 1833616
联电 1.68 -0.07 -4.00 351326
日月光 4.76 -0.12 -2.46 241038
矽品精密 6.21 +0.00 +0.00 1027982
和信超媒体 0.52 +0.00 +0.77 35297
友达 3.14 -0.05 -1.57 162413
中华电信 29.86 -0.29 -0.96 58059
台湾国际航电 36.50 -0.76 -2.04 1344887
香港
中国移动 56.91 -1.87 -3.18 226104
中国联通 12.53 -0.45 -3.47 138075
中国电信 49.01 -1.44 -2.85 17052
中芯国际 4.23 -0.03 -0.70 3148
电讯盈科 5.00 -0.10 -1.77 379
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”