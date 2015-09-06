中国经济：增速将保持7%左右并持续四至五年，不会特别在意短期波动--财长

路透北京9月6日 - 中国财政部长楼继伟近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，中国经济增速预计将保持在7%左右，这一状态可能持续四到五年的时间；当前中国经济状况仍在预期之内。

中国央行网站周六晚间刊登的新闻稿援引楼继伟讲话称，中国政府不会特别在意季度性的短期经济波动，将保持宏观经济政策的“定力”；中国经济最大潜力在于改革。

他指出，今后五年是中国经济结构调整的阵痛期，包括结构性改革的主要任务也要在2020年前完成；在此过程中，中国经济将转向更多依靠消费拉动。

“在人口红利消失、资本回报率下降的背景下，中国政府着力推动结构性改革，不断提高全要素生产率，以改革红利对冲人口红利的消失，使经济增长保持在7%左右；中国正按照既定部署，坚定不移地推进改革和开放。”他指出。

国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--8月官方制造业采购经理人指数(PMI)降至49.7，为半年来首次跌至荣枯线下方，并创下2012年8月以来最低水准；而财新中国8月制造业PMI终值也创下近六年半最低水平。

楼继伟指出，中国过去依靠政策刺激取得了9%到10%的增速不可持续，超出了中国经济的潜在增长率，并导致产能过剩和库存大量增加，必须逐步消化产能和去库存，这可能需要数年时间。

他称，国际金融危机爆发后，发达国家普遍启动了去杠杆进程，但中国则从2009年到2010年开始了快速的杠杆化；而目前中国也进入了去杠杆阶段，经济增速降至7%左右。

楼继伟并表示，中国将继续实施积极的财政政策，预计全年中央财政支出增速在10%左右，高于年初预算财政收入7%左右的增速；中国正通过提高特定国有企业利润上缴比例等方法弥补财政缺口，以保持经济适度增长，支持推进结构性改革。（完）