G20会议：德国财长称，G20认为无需为中国经济成长放缓感到不安

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透安卡拉9月5日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周六表示，20国集团(G20)财经首长一致认为，没有必要为了中国经济成长放缓而感到不安。
朔伊布勒同时表示，北京当局已经在会议中保证，将会持续推进金融市场改革。
在为期两天的G20财经首长及央行官员会议后，朔伊布勒在土耳其首都安卡拉举行的记者会上表示，“中国同僚明确表示，他们已经就远大的改革作出决定，并将一直推进下去。”
朔伊布勒同时指出，全球不缺动资金，而流动性过高恐有引发价格泡沫之虞。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”