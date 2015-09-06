G20会议：IMF总裁拉加德称，美国不应急于升息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透安卡拉9月6日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不应该急于做出升息决定，唯有在确认政策不会反复时方可采取行动。
许多新兴市场经济体担心，美联储升息会引发大量资本从新兴经济体外流至美元计价资产，从而导致市场动荡，进而损及经济成长。
拉加德在一场记者会上表示，20国集团(G20)财经首长及央行官员已经在安卡拉的一场会议中就此进行了深入讨论。
“容我这么说，美联储升息就要一把成，”拉加德称，“换句话说，不要试着做了，然后又走回头路。”
她说，“我们先前已经表达的观点是，最好能够确定这些数据都已经获得确认，不论在物价稳定或是就业方面都不再有不确定性后，再来采取升息行动。”
“也就是说我们呼吁适时采取行动，不要提前也不要过迟。”(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”