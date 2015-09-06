G20会议：IMF总裁拉加德称，美国不应急于升息

路透安卡拉9月6日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周六表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不应该急于做出升息决定，唯有在确认政策不会反复时方可采取行动。

许多新兴市场经济体担心，美联储升息会引发大量资本从新兴经济体外流至美元计价资产，从而导致市场动荡，进而损及经济成长。

拉加德在一场记者会上表示，20国集团(G20)财经首长及央行官员已经在安卡拉的一场会议中就此进行了深入讨论。

“容我这么说，美联储升息就要一把成，”拉加德称，“换句话说，不要试着做了，然后又走回头路。”

她说，“我们先前已经表达的观点是，最好能够确定这些数据都已经获得确认，不论在物价稳定或是就业方面都不再有不确定性后，再来采取升息行动。”