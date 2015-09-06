G20会议：轮值主席土耳其称，财经首脑共识为中国经济成长将可保七

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透安卡拉9月6日 - 20国集团(G20)会议轮值主席国土耳其在首都安卡拉举行两日会议后表示，G20财经首长的共识是，中期而言中国经济每年将成长7%左右。
土耳其副总理Cevdet Yilmaz表示，部分G20成员国主张美国联邦储备理事会(FED/美联储)预期中的升息会提前而不会延后，但其他国家则主张会延后。
他称，虽然土耳其央行虽然试图不采取措施以支撑经济成长，但这与其确保物价稳定的努力产生冲突。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”