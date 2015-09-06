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亚洲 | 2015年 9月 6日 星期日 14:20 BJT

G20会议：轮值主席土耳其称，财经首脑共识为中国经济成长将可保七

路透安卡拉9月6日 - 20国集团(G20)会议轮值主席国土耳其在首都安卡拉举行两日会议后表示，G20财经首长的共识是，中期而言中国经济每年将成长7%左右。

土耳其副总理Cevdet Yilmaz表示，部分G20成员国主张美国联邦储备理事会(FED/美联储)预期中的升息会提前而不会延后，但其他国家则主张会延后。

他称，虽然土耳其央行虽然试图不采取措施以支撑经济成长，但这与其确保物价稳定的努力产生冲突。(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)

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