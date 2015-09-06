G20会议：中国向G20表示致力于结构性改革及经济成长-欧盟经济执委

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月4日 - 欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在20国集团(G20)会议后向记者表示，中国周五向20国集团(G20)财经首长表示，致力于持续推动结构性改革，并将支撑经济成长。
莫斯科维西称，他注意到中国财政部长楼继伟在G20会议中提及的两个讯息。
“首先是对中国经济成长能力的信心，以及他推动中国结构性改革的决心。他称已经到了中国进行结构性改革的时候。”
莫斯可维西称，“其次则是当局将实施必要措施来维系成长的坚决意志。G20对此普遍有信心。少数代表表达对中国当局的支持。”(完) (编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”