中国贸易：逐步整合设立综合保税区，促进加工贸易转型升级--国务院

路透北京9月6日 - 中国国务院发文表示，逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区，促进加工贸易转型升级。

中国政府网周日发布的加快海关特殊监管区域整合优化方案指出，要推进加工贸易向中西部和东北地区梯度转移、向海关特殊监管区域集中。

方案称，将促进海关特殊监管区域发展保税加工、保税物流和保税服务等多元化业务，支持区内企业利用剩余产能承接境内区外委托加工；鼓励区内企业开展高技术含量、高附加值项目的境内外维修、再制造业务，支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场。

同时，鼓励辐射带动能力强的大型项目入区发展，在自由贸易试验区内的海关特殊监管区域积极推进内销选择性征收关税政策先行先试。

方案并称，要发挥要素集聚和辐射带动作用，服务“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等重大国家战略实施，促进区域经济协调发展。