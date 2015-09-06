中国贸易：逐步整合设立综合保税区，促进加工贸易转型升级--国务院

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月6日 - 中国国务院发文表示，逐步将现有出口加工区、保税物流园区、跨境工业区、保税港区及符合条件的保税区整合为综合保税区，促进加工贸易转型升级。
中国政府网周日发布的加快海关特殊监管区域整合优化方案指出，要推进加工贸易向中西部和东北地区梯度转移、向海关特殊监管区域集中。
方案称，将促进海关特殊监管区域发展保税加工、保税物流和保税服务等多元化业务，支持区内企业利用剩余产能承接境内区外委托加工；鼓励区内企业开展高技术含量、高附加值项目的境内外维修、再制造业务，支持企业运用跨境电子商务开拓国际市场。
同时，鼓励辐射带动能力强的大型项目入区发展，在自由贸易试验区内的海关特殊监管区域积极推进内销选择性征收关税政策先行先试。
方案并称，要发挥要素集聚和辐射带动作用，服务“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带等重大国家战略实施，促进区域经济协调发展。
此外，未来将海关特殊监管区域纳入通关一体化格局，并加快复制推广自由贸易试验区及海关特殊监管区域试点成熟的创新制度措施。（完） (发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”