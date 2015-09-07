《中国地方债发行日程表》--9月7日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中国即将或正在招标发行的地方债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) --------------------------------------------------------------------- *内蒙古 42.4 3年 9/8招标 一般地方债 9/9-9/11 127.2 5年 127.2 7年 127.2 10年 11.6507 3年 9/8招标 专项地方债 9/9-9/11 44.7 22.3 33.5 *宁夏回族 5.7279 3年 9/8招标 一般地方债 9/9-9/11 自治区 10 5年 10 7年 10 10年 *江苏省 94.6 3年 9/10招标 一般地方债 9/11-9/15 141.9 5年 141.9 7年 94.6 10年 65.1688 3年 9/10招标 专项地方债 9/11-9/15 97.4 5年 97.4 7年 65 10年 ---------------------------------------------------------------------- 注:*代表新增(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”