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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 11:41 BJT

《中国地方债发行日程表》--9月7日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限       票面利率    债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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*内蒙古        42.4      3年       9/8招标    一般地方债   9/9-9/11
              127.2      5年
              127.2      7年
              127.2     10年
               11.6507   3年       9/8招标    专项地方债   9/9-9/11
               44.7
               22.3
               33.5
*宁夏回族       5.7279   3年       9/8招标    一般地方债   9/9-9/11 
 自治区        10        5年        
               10        7年         
               10       10年       
*江苏省        94.6      3年       9/10招标   一般地方债   9/11-9/15
              141.9      5年        
              141.9      7年        
               94.6     10年         
               65.1688   3年       9/10招标   专项地方债   9/11-9/15
               97.4      5年          
               97.4      7年          
               65       10年          
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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