中国新债：农发行周三将招标增发至多180亿元三期债，期限5/7/10年

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月6日 - 中国农业发展银行周日公告称，将于周三(9日)在银行间债市招标发行三期固息债，总额不超过180亿元人民币，期限包括五年、七年和10年。
上述三期债分别为今年第15期 、第12期 及第五期 的增发债，票面利率依次是3.73%、4.18%和3.97%。
具体发行条款如下：
2015第15期新发债、第12期和第五期增发债
-------------------------------------------------------------
招标规模上限 5/7/10年：60亿元
期限/计息方式 5/7/10年固息
招标时间 9月9日下午14:00-15:00
招标方式 单一利率或价格中标(荷兰式)
缴款日 9月11日
起息日 5年：5月22日；7年：5月4日；10年：2月27日
发行期 9/10-11
上市日 9月15日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.10%；7/10年：0.15%
-------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”