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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 06:29 BJT

****澳新经济指标预测--9月7日-9月14日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值 
       
         
    9月7日当周
    
    9月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                             8月        --         47
        
    9月7日(一) 
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                           8月        --       +2.2%
                网路招聘广告                                      --       -0.5%
    2245 新西兰制造业销售                            第二季       --       -0.3%
    
    
    9月8日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数                 8月        --        正6
                          企业信心指数                            --        正4
    
    9月9日(三)
    0030 澳洲消费者信心                                9月        --      +7.8%
    0130 澳洲自住房屋融资                              7月      +0.8%     +4.4%
             投资房屋融资                                         --      -0.7%
    2100 新西兰央行利率决定                            --       2.75%     3.00%
    2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月)      8月        --      +0.4%
                             (较上年同期)                         --      +5.6%
    
    9月10日(四)
    0130 澳洲就业人口(万人)                            8月    增加0.5  增加3.85
             全职就业人口(万人)                                   --   增加1.24
             就业参与率                                         65.0%     65.1%
             失业率                                              6.2%      6.3%
     --  新西兰制造业采购经理人指数(PMI)               8月        --       53.5
    2245 新西兰食品物价指数                            8月        --      +0.6%
    
    9月11日(五)
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数            9月         --      50.20
    0300 新西兰公债外资持有比例                       8月         --      64.3%
    
    9月14日当周
    
    9月14日(一)
    暂无重要数据公布
    
    (完)

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