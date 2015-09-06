G20会议：20国集团必须更加努力提振增长--IMF总裁

路透安卡拉9月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，20国集团(G20)必须加大改革力度，以使经济增长步伐能跟上他们去年依据宽松货币政策、财政政策及结构性改革等一系列组合所设定的目标。

“对发达经济体而言，今明两年经济活动料仅会温和回升。而新兴经济体前景今年已较去年疲弱，但明年预计会有一些反弹，”拉加德说。

“为因应这些挑战，有必要采取政策协同安排，包括发达国家继续实施宽松政策、利好增长的财政政策及结构性改革，以提振产出及生产力潜能，”她说。