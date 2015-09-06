G20会议：20国集团必须更加努力提振增长--IMF总裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透安卡拉9月5日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，20国集团(G20)必须加大改革力度，以使经济增长步伐能跟上他们去年依据宽松货币政策、财政政策及结构性改革等一系列组合所设定的目标。
“对发达经济体而言，今明两年经济活动料仅会温和回升。而新兴经济体前景今年已较去年疲弱，但明年预计会有一些反弹，”拉加德说。
“为因应这些挑战，有必要采取政策协同安排，包括发达国家继续实施宽松政策、利好增长的财政政策及结构性改革，以提振产出及生产力潜能，”她说。
“而G20更加努力来确保适时且有效落实其增长策略，也是至关重要，”拉加德说。(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”