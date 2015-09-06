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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 07:04 BJT

重发-****日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

(重发以补上9月7日日本经常帐一条中的漏字)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值 
    
    
    9月7日当周    
    
    9月6日(日)        
    2350 日本外汇储备(亿美元)                           8月        --       12,423
    
    9月7日(一)    
    0500 日本同时指标(较前月)                           7月        --          0.7
             领先指标(较前月)                                      --          1.2
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                   8月        --        +2.6%
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)               7月    盈余17,150     盈余5,586   
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季)         第二季修正值       -0.4%      -0.4%
                              环比年率                            -1.8%      -1.6%   
    
    9月8日(二)  
    0500 日本服务业景气判断指数                         8月        --         51.6
    2300 韩国失业率                                     8月        --         3.7%  
    
    
    9月9日(三)
    0500 日本消费者信心指数                             8月        --          40.3
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                       8月        --         -1.7%
             进口物价(较上年同期)                                  --        -13.7%
    2350 日本企业物价(较前月)                           8月       -0.4%       -0.2%
                 (较上年同期)                                     -3.3%       -3.0%
    2350 日本机械订单(较前月)                           7月       +3.7%       -7.9%
                     (较上年同期)                                +10.5%      +16.6%  
    
    9月10日(四)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                        9月        --         +9.7%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                   第三季       --         负6.0
    
    9月11日(五)    
     --  韩国央行利率决议                              9月         --         1.50%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月         --         42.30
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月         --         39.00
    
    9月14日当周 
    
    9月14日(一)  
    0430 日本工业生产(较前月)                       7月修正值      --         -0.6%
             产能利用指数(较前月)                      7月         --         +0.7%(完)

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