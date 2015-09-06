重发-****日韩经济指标预测--9月7日-9月14日****

(重发以补上9月7日日本经常帐一条中的漏字) 以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月7日当周 9月6日(日) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,423 9月7日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- 0.7 领先指标(较前月) -- 1.2 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 8月 -- +2.6% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 7月 盈余17,150 盈余5,586 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第二季修正值 -0.4% -0.4% 环比年率 -1.8% -1.6% 9月8日(二) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.6 2300 韩国失业率 8月 -- 3.7% 9月9日(三) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 40.3 2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.7% 进口物价(较上年同期) -- -13.7% 2350 日本企业物价(较前月) 8月 -0.4% -0.2% (较上年同期) -3.3% -3.0% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +3.7% -7.9% (较上年同期) +10.5% +16.6% 9月10日(四) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +9.7% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负6.0 9月11日(五) -- 韩国央行利率决议 9月 -- 1.50% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 42.30 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 39.00 9月14日当周 9月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 -- -0.6% 产能利用指数(较前月) 7月 -- +0.7%(完)