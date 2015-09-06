版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 07:24 BJT

G20会议：随着全球增长减弱，G20增长目标变得更难实现--加拿大财长

路透安卡拉9月5日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周六表示，全球增长减弱导致20国集团(G20)更难实现去年在澳洲达成一致的经济增长目标。

“我们在取得进展，但我们并没有实现我们所希望达到的目标，因为经济增长一直令人失望，而且增长预期已被下调，”奥利佛在安卡拉G20财政部长会议上向记者表示。

“(该目标)已变得更具挑战性...令我们感到鼓舞的是，所有成员国都在进行各自行动计划中承诺的各种调整。”

G20去年在澳洲布里斯班达成共识，将通过结构性改革和其他措施，使G20成员国整体经济产出在未来五年内再提高两个百分点。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐