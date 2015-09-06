G20会议：随着全球增长减弱，G20增长目标变得更难实现--加拿大财长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透安卡拉9月5日 - 加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)周六表示，全球增长减弱导致20国集团(G20)更难实现去年在澳洲达成一致的经济增长目标。
“我们在取得进展，但我们并没有实现我们所希望达到的目标，因为经济增长一直令人失望，而且增长预期已被下调，”奥利佛在安卡拉G20财政部长会议上向记者表示。
“(该目标)已变得更具挑战性...令我们感到鼓舞的是，所有成员国都在进行各自行动计划中承诺的各种调整。”
G20去年在澳洲布里斯班达成共识，将通过结构性改革和其他措施，使G20成员国整体经济产出在未来五年内再提高两个百分点。(完) (编译 汪红英；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”