美国与加拿大经济指标预测--9月7日-9月14日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月7日当周
9月7日(一)
暂无重要数据公布。
9月8日(二)
1000 美国NFIB企业信心指数 8月 -- 95.40
1400 美国就业趋势指数 9月 -- 127.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 7月 增加188 增加207.4
9月9日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 459.5
再融资指数 -- 1,902.4
1215 加拿大房屋开工年率(万) 8月 19.0 19.3
1230 加拿大建筑许可(较前月) 7月 -5.0% +14.8%
1400 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50%
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 7月 530.1 524.9
9月10日(四)
1230 加拿大产能利用率 第二季 81.7% 82.7%
1230 加拿大新屋价格指数 7月 +0.2% +0.3%
1230 美国进口物价(较前月) 8月 -1.6% -0.9%
出口物价(较前月) -0.4% -0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月5日当周 -- 28.2
四周均值(万人) -- 27.6
续请失业金人数(万人) 8月29日当周 -- 225.7
1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 7月 +0.3% +0.9%
趸售销售(较前月) +0.1% +0.1%
9月11日(五)
1230 美国最终需求PPI(较上年同期) 8月 -0.9% -0.8%
(较前月) -0.1% +0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.7% +0.6%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9%
(较前月) -- +0.2%
1400 密西根大学美国消费者信心指数 9月初值 91.4 91.9
现况指数 103.6 105.1
预期指数 82.8 83.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字830 赤字1,492
9月14日当周
9月14日(一)
暂无重要数据公布。(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 戴素萍)
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