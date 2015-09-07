全球金融：美国若未通过IMF配额改革计划，将采取临时方案--IMF官员

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
所谓的临时性调整可能会导致美国的配额从目前的17.7%下降，但仍会高于使其拥有IMF重大决策否定权的15%门槛。
不过，此举将无法满足原先所设想的治理及出资调整。而任何临时性调整也必须获得美国的支持。
IMF每个成员国拥有的配额多寡是依据其在全球经济的相对实力。该配额决定了成员国对IMF的资金贡献承诺以及表决权力。
巴西前任派驻IMF的执行董事和俄罗斯曾经联手推动一项第二方案。该案提议IMF委员会把资源增加一倍的问题与委员会架构改革分开来，并要求美国在该改革方案获批以前暂时放弃否决权。
但Canuto说，他不清楚这个选项是否仍可行，因为委员会尚未讨论过这些选项，也没有安排讨论日程。
Mohan说，以往在配额问题上，IMF有时必须以强硬姿态才能取得进展。然而，像目前这样，把最新改革举措拖后五年的情况，是前所未有的。(完) (编译 汪红英/郑茵/李婷仪 审校 龚芳/张若琪/许娜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”