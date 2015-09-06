欧洲个股：戴姆勒执行长称，对中国经济放缓的忧虑过度--报载

路透法兰克福9月6日 - 德国汽车生产商戴姆勒 执行长Dieter Zetsche在接受德国周日画报采访时称，金融市场对中国近期经济放缓反应过度。

Dieter Zetsche对该报称，尽管中国经济及汽车市场放缓，但戴姆勒8月汽车销量仍较上年同期高出53%，而且该公司2015年目标销量为逾30万辆的纪录高位。

“没有出现危机，金融市场的反应和所有黯淡的预测都过头了，”Zetsche称。

他并预期全球汽车市场将出现增长。

Zetsche称，“整个夏季我们所有的工厂都在运行，甚至为此在德国引入了8,000名假期工人。”(完)