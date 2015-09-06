欧洲个股：戴姆勒执行长称，对中国经济放缓的忧虑过度--报载

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透法兰克福9月6日 - 德国汽车生产商戴姆勒 执行长Dieter Zetsche在接受德国周日画报采访时称，金融市场对中国近期经济放缓反应过度。
Dieter Zetsche对该报称，尽管中国经济及汽车市场放缓，但戴姆勒8月汽车销量仍较上年同期高出53%，而且该公司2015年目标销量为逾30万辆的纪录高位。
“没有出现危机，金融市场的反应和所有黯淡的预测都过头了，”Zetsche称。
他并预期全球汽车市场将出现增长。
Zetsche称，“整个夏季我们所有的工厂都在运行，甚至为此在德国引入了8,000名假期工人。”(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”