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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 07:51 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元有较佳买盘，亚洲盘开盘相对平静

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* 澳元兑美元走升，盘初时跌至0.6892美元

* 开盘相对平静，标普期指小升0.12%

* 澳元近期因波动率升高/股市下跌而受挫

* 今日关键是中国股市在休市四日后的表现

* 澳元兑美元的阻力位为之前的支撑位0.6955/60(完)

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