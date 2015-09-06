《中国报摘》--中国证券报9月7日

* 头版头条:

--中国证监会有关负责人表示，目前股市泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融股份有限公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

* 其他:

--业内人士认为，随着基建投资的发力，货币、财政政策持续宽松，新经济增长点的大力培育，经济长期稳定增长将获得更强劲的动力。稳增长政策进一步向实体经济倾斜，经济数据8月有望迎来拐点，GDP(国内生产总值)增速有望在三季度触底。

--中国基金业协会公布的《2015年上半年资产证券化备案监测报告》显示，自协会去年12月正式启动资产证券化业务备案监测工作以来，资产证券化产品备案数量、规模实现了快速增长，产品类型也愈加丰富，基础资产种类也得到很大拓展；但受限于政策及法律等问题，资产证券化产品短期内并未出现井喷式发展态势。