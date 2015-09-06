《中国报摘》--中国证券报9月7日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--中国证监会有关负责人表示，目前股市泡沫和风险已得到相当程度的释放，市场交易基本正常，流动性较为充裕，市场内在稳定性增强。今后，当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时，中国证券金融股份有限公司仍将继续以多种形式发挥维稳作用。
* 其他:
--业内人士认为，随着基建投资的发力，货币、财政政策持续宽松，新经济增长点的大力培育，经济长期稳定增长将获得更强劲的动力。稳增长政策进一步向实体经济倾斜，经济数据8月有望迎来拐点，GDP(国内生产总值)增速有望在三季度触底。
--中国基金业协会公布的《2015年上半年资产证券化备案监测报告》显示，自协会去年12月正式启动资产证券化业务备案监测工作以来，资产证券化产品备案数量、规模实现了快速增长，产品类型也愈加丰富，基础资产种类也得到很大拓展；但受限于政策及法律等问题，资产证券化产品短期内并未出现井喷式发展态势。
--深交所近日对外发布创业板互联网游戏、视频及电子商务等三个行业的信息披露指引。比如考虑到游戏公司的经营特点，指引明确要求在年度和半年度报告中披露主要游戏的经营情况。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”