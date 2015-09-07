英国经济：EEF对英国今年制造业增长预估减半，因出口订单锐减

路透伦敦9月7日 - 英国工程雇主联合会(EEF)已将其对今年英国制造业增长预估下调一半，因海外订单减少至金融危机以来最低水平；雇主们表示，熟练工短缺导致薪资上升，但岗位增加放缓。

英国制造业去年增长3.1%，为2010年来表现最好的一年，但该会周一称，其对今年英国制造业增长的预估仅为0.7%，低于原先预计的1.5%。

“虽然英国的数据继续呈现强劲增长态势，但英国制造业面对来自世界其他地区的风险波动，这种令人不安的情势正开始发挥影响力，”该会首席经济学家Lee Hopley称。

该协会称，在英国制造业者当中呈报增长的比例创下2009年末以来最低水平，新出口订单逐渐降至六年低点，情形不及上周类似调查来得乐观。(完)