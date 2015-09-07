金砖国家：9月4日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月4日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报788.59点，下跌1.61%。
中国股市：适逢中国人民抗日战争胜利70周年纪念日假期休市
中国汇市：休市
香港股市：恒生指数收跌，创2013年7月以来最低收位
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巴西股市：下跌近2%，受巴西国家石油公司(Petrobras) 和矿企淡水河谷 下跌2%-3%拖累。指标股指Bovespa指数 收报46,497.720点，下跌1.83%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元跌破3.8，创2002年以来低点，因备受期待的美国非农就业数据令市场继续认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在本月稍晚升息。雷亚尔兑美元 收报3.8580/05雷亚尔，上日收报3.7583/98雷亚尔。
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南非股市：下跌，因强劲的美国非农就业数据令美联储在下周政策会议上升息的可能性上升。指标Top-40指数 收报43,547.16点，下跌2.88%；大盘综合指数 收报49,102.5点，下跌2.6%。
南非汇市：兰特大跌逾2%，受美国就业数据影响
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印度股市：BSE指数 收报25,201.9点，下跌2.18%；NSE指数 收报7,655.05点，下跌2.15%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.46/66.47，上日收报66.24/66.25。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报793.65点，下跌1.44%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报431.42点，下跌2.53%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.42，贬值1.82%；卢布兑欧元 报76.3，贬值2.02%。(完) (整理 汪红英； 审校 白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”