金砖国家：9月4日股汇市收盘纵览

路透9月7日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月4日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报788.59点，下跌1.61%。

中国股市：适逢中国人民抗日战争胜利70周年纪念日假期休市

中国汇市：休市

香港股市：恒生指数收跌，创2013年7月以来最低收位

============================================================================

巴西股市：下跌近2%，受巴西国家石油公司(Petrobras) 和矿企淡水河谷 下跌2%-3%拖累。指标股指Bovespa指数 收报46,497.720点，下跌1.83%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元跌破3.8，创2002年以来低点，因备受期待的美国非农就业数据令市场继续认为，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在本月稍晚升息。雷亚尔兑美元 收报3.8580/05雷亚尔，上日收报3.7583/98雷亚尔。

============================================================================

南非股市：下跌，因强劲的美国非农就业数据令美联储在下周政策会议上升息的可能性上升。指标Top-40指数 收报43,547.16点，下跌2.88%；大盘综合指数 收报49,102.5点，下跌2.6%。

南非汇市：兰特大跌逾2%，受美国就业数据影响

=========================================================================

印度股市：BSE指数 收报25,201.9点，下跌2.18%；NSE指数 收报7,655.05点，下跌2.15%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.46/66.47，上日收报66.24/66.25。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报793.65点，下跌1.44%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报431.42点，下跌2.53%。