中国证券：券商及基金的资产证券化业务快速增长，但未出现井喷--报告

路透上海9月7日 - 据中国证券报周一报导，中国基金业协会公布的《2015年上半年资产证券化备案监测报告》显示，券商及基金子公司的资产证券化产品备案数量、规模实现了快速增长，产品类型也愈加丰富，基础资产种类也得到很大拓展；但受限于政策及法律等问题，资产证券化产品短期内并未出现井喷式发展态势。

截止6月底，获协会备案确认的资产证券化专项计划共计54只，产品规模约526.66亿元人民币，其管理人为25家证券公司和11家基金子公司，其中证券公司发行产品41只。而目前发行数量领先的为恒泰证券的6只和中信证券 的5只。

在已备案的专项计划中，以融资租赁资产、小额贷款和公共事业收费权作为基础资产的三类专项计划在数量和规模方面均占比较大并且较为均衡。同时，管理人还进一步探索基础资产类别开展资产证券化操作，其中包括不动产物业收入、股票质押式回购债权及信托受益权、住房公积金贷款等资产，市场中资产证券化产品的基础资产类型进一步拓展。

去年11月，证监会发布新规定，将资产证券化业务管理人由券商扩展至基金管理公司子公司，并取消事前行政审批，实行基金业协会事后备案和基础资产负面清单管理。券商及基金子公司的资产证券化业务进入新发展阶段。